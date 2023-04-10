تنبيه لمستخدمي هذه الطرق بالرياض: نأمل أخذ الحيطة والحذر

وقال الحساب الرسمي للقوات الخاصة لأمن الطرق على "تويتر" :ننوه لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض في كلٍّ من (الدوادمي ، الرين، القويعية ، عفيف) بأن المنطقة تشهد هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.