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تنبيه لمستخدمي هذه الطرق بالرياض: نأمل أخذ الحيطة والحذر
أمن الطرق: أمطار متوسطة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية
أصدر "أمن الطرق" تنبيهًا لمستخدمي طرق "الدوادمي ، الرين، القويعية ، عفيف" بمنطقة الرياض، من أمطار متوسطة تصحبها رياح سطحية.
وقال الحساب الرسمي للقوات الخاصة لأمن الطرق على "تويتر" :ننوه لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض في كلٍّ من (الدوادمي ، الرين، القويعية ، عفيف) بأن المنطقة تشهد هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.