تنبيه لمستخدمي هذه الطرق بالرياض: نأمل أخذ الحيطة والحذر
محليات

تنبيه لمستخدمي هذه الطرق بالرياض: نأمل أخذ الحيطة والحذر

أمن الطرق: أمطار متوسطة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية
سبق
سبق

أصدر "أمن الطرق" تنبيهًا لمستخدمي طرق "الدوادمي ، الرين، القويعية ، عفيف" بمنطقة الرياض، من أمطار متوسطة تصحبها رياح سطحية.

وقال الحساب الرسمي للقوات الخاصة لأمن الطرق على "تويتر" :ننوه لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض في كلٍّ من (الدوادمي ، الرين، القويعية ، عفيف) بأن المنطقة تشهد هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

أمطار
أمن الطرق
رياح سطحية

Related Stories

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org