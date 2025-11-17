في لغة السوشيال ميديا... الكلمة قد تهدم مجتمعًا

إنّ تكرار هذا المحتوى لا يظل حبيس الشاشات، بل يتحول بمرور الزمن إلى قدوة سلبية وسلوك مُطبّع يردده الأبناء في المدارس والمجالس والبيوت، وهنا تكمن الكارثة. ولذلك كانت مسؤولية المواجهة مسؤولية مجتمع بأكمله، لا فرد ولا جهة. ومن حق المجتمع – بل من واجبه – أن يحمي نفسه من دعاة الفتنة والإسفاف، وقد قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى}، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السفينة أن ترك المنكر يُغرق الجميع دون استثناء.