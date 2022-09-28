جناح أمانة المدينة المنورة بمعرض "مشروعات مدن" يشهد إقبالاً واسعًا

شهد جناح أمانة منطقة المدينة المنورة المشارك بمعرض "مشروعات مدن متميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين"، في مدينة الرياض، إقبالاً واسعًا من الحضور والمشاركين في المعرض من مختلف الجهات والقطاعات والهيئات الحكومية والشركات الخاصة، والمهتمين والمتخصصين في مجالات المشروعات والتخطيط والتحول الرقمي.