جناح أمانة المدينة المنورة بمعرض "مشروعات مدن" يشهد إقبالاً واسعًا

شهد جناح أمانة منطقة المدينة المنورة المشارك بمعرض "مشروعات مدن متميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين"، في مدينة الرياض، إقبالاً واسعًا من الحضور والمشاركين في المعرض من مختلف الجهات والقطاعات والهيئات الحكومية والشركات الخاصة، والمهتمين والمتخصصين في مجالات المشروعات والتخطيط والتحول الرقمي.
واستعرض الجناح أمام زواره أهم المشروعات التنموية وبرامج التحول التقني، وإظهار رؤية الأمانة وتجاربها في تحسين جودة الحياة وأنسنة المدينة وتحويلها إلى منطقة مستقبلية مزدهرة للأهالي والزوار.
يُذكر أن معرض "مشروعات مدن متميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين" اختتم فعالياته بمشاركة أكثر من 70 جهة، وقد جاء بالتزامن مع احتفالات الوطن بالذكرى الـ 92 لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه.
ويهدف إلى إبراز وعرض المشروعات الكبرى التي تشهد المملكة تنفيذها بالشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتنمية وتطوير مدن ومحافظات المملكة.