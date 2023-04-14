حوافز وبنية هائلة وخدمات.."أبوهادي": دعوة للاستثمار بـ"منطقة جازان الاقتصادية"

دعا رئيس مجلس إدارة غرفة جازان، المستشار أحمد أبو هادي، المستثمرين من الداخل والخارج للاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، ضمن 4 مناطق مثيلة في المملكة، وذلك للاستفادة من مجموعة الحوافز الاستثمارية التي توفرها هذه المنطقة من إعفاءات، وتبسيط في الإجراءات، وتوفير خدمات لوجستية متقدمة، إضافة إلى الموارد الاقتصادية المتوفرة، مذكراً بالمقومات المشجعة لمنطقة جازان لاحتضان مثل هذه المناطق، بل ويجعل منها منطقة مميزة ومنافسة مقارنة ببعض المناطق الاقتصادية الخاصة بالدول المحيطة بها.