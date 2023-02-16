"النقطة العمياء": النفقة على المرأة واجبة في هذه الحالة.. واجعلوا خلافكم بعيدًا عن المحاكم

ولفت البرنامج إلى أن النفقة لا تجب على المرأة إلا في حالة واحدة، كأن يكون والداها غير مقتدرين ماليًا، حيث تكون هي المنفقة عليهم بمقدار نصيبها من الميراث. كما أن المرأة متى ما كانت زوجة ومقيمة في بيت الزوجية، فنفقتها على زوجها بالمعروف، وللموظفة حقها التام في أن يكون راتبها لها، ونفقة المنزل على زوجها، وأما في حالات النفقة على الأبناء حال انفصال الزوجين فتكون على الأب.