أشجار "المانجروف" وسواحل تبوك.. هنا حاضنةٌ طبيعية للأسماك والطيور المهاجرة

وقال "الزمنان": لأشجار القرم 9 فوائد مهمة، تتلخص في كونها محاضن لأنواع كثيرة من الحيوانات والطيور، وتقلل التلوث الجوي عن طريق امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون، وتعزز المخازن السمكية، وتحمي الشواطئ من التآكل والنحر، وتزيد نسبة الأكسجين في الغلاف الجوي، كما تثبّت التربة الساحلية وتحميها من الانجراف، وتُعد ذات قيمة اقتصادية؛ لكونها مصدرًا للأعلاف، ومكونة للمتنزهات البحرية، إضافة إلى استعمالها كمصدر لكثير من الصناعات والصبغات ومستحضرات التجميل، وهي من النباتات "العاسلة"؛ حيث بدأ المركز بإصدار تراخيص للنحالين لإنتاج عسل المانجروف، وهو نوع جديد ستتعرف عليه الأسواق السعودية قريبًا؛ وهو ذو جدوى اقتصادية للمجتمعات المحلية وقيمة غذائية كباقي أنواع العسل.