لمدة 8 أيام.. بدء المرحلة الأولى لأعمال الصيانة بطريق الملك فهد بالدمام

وأوضحت الأمانة أن أعمال الصيانة تستمر 8 أيام، وستنفذ على خمس مراحل سيتم في المرحلة الأولى إغلاق الطريق الرئيس لطريق الملك فهد بن عبدالعزيز من تقاطع شارع علي بن أبي طالب، باتجاه الخبر وحتى إشارة الصناعية الأولى إغلاقاً جزئياً مع استمرار الحركة للمركبات جزئياً على الطريق الرئيس، وإغلاق الطريق كلياً من نفق طريق الأمير محمد بن فهد باتجاه الخبر وحتى إشارة الصناعية الأولى يومياً من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الساعة السادسة صباحاً، حيث ستحول الحركة المرورية للمركبات خلال تلك الفترة إلى طريق الخدمة بطريق الملك فهد.