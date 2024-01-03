وفد قطري يطلع على آليات عمل "التحالف الإسلامي" في مجالات محاربة الإرهاب

كما اطّلع الوفد على إيجاز عن التحالف الإسلامي وآليات عمله المعنية بمحاربة الإرهاب في المجالات المختلفة، الفكرية منها والإعلامية ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكرية، والجهود التي يقوم عليها التحالف في كل ما من شأنه تكثيف الجهود بين الدول الأعضاء، وآخر التطورات والمستجدات التي يعمل عليها التحالف في عمليات رصد ومتابعة العمليات والجماعات الإرهابية حول العالم.