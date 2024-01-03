وفد قطري يطلع على آليات عمل "التحالف الإسلامي" في مجالات محاربة الإرهاب

استقبل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم، وفدًا من كلية الدفاع الوطني وكبار موظفي وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة الأمنية وضباط القوات المسلحة بدولة قطر.
واستعرض الأمين العام للتحالف الإسلامي اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، ما يقدمه التحالف من جهود كبيرة في محاربة الإرهاب بشتى صوره وأنماطه.
كما اطّلع الوفد على إيجاز عن التحالف الإسلامي وآليات عمله المعنية بمحاربة الإرهاب في المجالات المختلفة، الفكرية منها والإعلامية ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكرية، والجهود التي يقوم عليها التحالف في كل ما من شأنه تكثيف الجهود بين الدول الأعضاء، وآخر التطورات والمستجدات التي يعمل عليها التحالف في عمليات رصد ومتابعة العمليات والجماعات الإرهابية حول العالم.
وأوضح اللواء "المغيدي" أن التحالف الإسلامي يعتمد في منهجيته الإستراتيجية على أُطر القوانين الدولية في تنفيذ مبادراته الإستراتيجية، مبينًا أن التحالف في مبادراته الإعلامية يعمل على مناهضة الخطاب الإعلامي المتطرف وفضحه وكشف أساليبه، وينشر رسالةً إعلاميةً وسطية تهدف إلى توعية الجمهور بمخاطر آفة الإرهاب والجماعات المتطرفة.
وأشار إلى أن قطع دابر تمويل الإرهاب لهذه الجماعات هو أحد أهم مجالات التحالف التي يعمل عليها ومن شأنها تجفيف منابع التمويل للجماعات الإجرامية التي تحد من حِراكهم المتطرف.
وبين "المغيدي" أن التحالف الإسلامي ينطلق من مبدأ سامٍ وهو محاربة كل ما من شأنه إثارة العنف ومجابهة جميع التوجهات والمعتقدات والأفكار المتطرفة، مؤكدًا أن تكاتف دول التحالف الإسلامي تأتي متزامنةً مع خلو المجتمعات من الأفكار الإرهابية المتطرفة والقضاء عليها.