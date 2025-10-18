السعودية تتصدر المشهد السيبراني بخطوات متقدمة وحلول وطنية ذكية

تزامنًا مع شهر التوعية بالأمن السيبراني، أكد تركي اليوسف، الممثل النظامي لمنصة "بصمة أمان"، أن المملكة العربية السعودية تواصل تحقيق قفزات نوعية في مجال الأمن السيبراني، وسط تزايد متسارع في حجم التهديدات الرقمية عالميًا.
وأشار إلى أن هذه التحديات – بما في ذلك الهندسة الاجتماعية، انتحال الهوية، البرامج الضارة، والاختراقات الإلكترونية – تستوجب تطوير استراتيجيات وطنية فعّالة لحماية الأفراد والقطاعات من الأخطار الرقمية المتجددة.
وأوضح اليوسف أن المملكة نجحت في تأسيس منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات الوطنية، تدعمها تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتعزيز الحماية الرقمية والاستجابة الاستباقية لأي تهديد محتمل، مما جعلها مركزًا إقليميًا رائدًا في هذا المجال.
ونوّه إلى أن منصة "بصمة أمان" تعد نموذجًا وطنيًا يواكب هذه المساعي، حيث تقدم حلولًا ذكية لتحليل البيانات واكتشاف المخاطر مبكرًا، وتسهم في رفع مستوى الوعي الرقمي لدى الأفراد والجهات.
وأكد أن التوعية السيبرانية تُعد ركيزة أساسية ضمن رؤية المملكة 2030، حيث تنفذ الجهات حملات توعوية لتعزيز السلوك الآمن على الإنترنت، وتمكين المجتمع من التصدي للمخاطر الرقمية بثقافة واعية ومتمكنة.
كما أشار إلى أهمية التعاون الدولي، مؤكدًا أن المملكة تشارك بفاعلية في المبادرات العالمية لتبادل الخبرات وتعزيز القدرات الدفاعية السيبرانية على مستوى دولي.
واختتم اليوسف حديثه بأن شهر أكتوبر يمثل فرصة لتسليط الضوء على جهود المملكة ومنجزاتها السيبرانية، مشددًا على أن التوعية بالأمن الرقمي لم تعد خيارًا، بل ضرورة وطنية لمستقبل رقمي أكثر أمانًا واستدامة.