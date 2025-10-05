انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لطب الطوارئ بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر

انطلقت اليوم برعاية سعادة مـديـر عام فرع وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية الأستاذ علوان بن صالح الشمراني، بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لطب الطوارئ تحت شعار Compassion in Action “Transforming Emergency Care Experiences”، بمشاركة "52" متحدِّثًا من داخل المملكة وخارجها، ويشهد المؤتمر تقديم ما يزيد عن "40" محاضرة، و"5" ورش عمل، و"4" حلقات نقاشية، معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بواقع "27" ساعة تعليم طبي مستمر.
وبدأ حفل افتتاح المؤتمر بكلمة للدكتور فهد أبوقيان استشاري طب الطواريء، رئيس المؤتمر، الذي عبر عن ترحيبه وشكره لسعادة مـديـر عام فرع وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية الأستاذ علوان الشمراني على رعايته الكريمة للمؤتمر، ورحب أيضاً بالمتحدثين والشركات الراعية والحضور، مؤكداً أن المؤتمر في نسخته الحالية يُعقد تحت رعاية واعتماد الاتحاد الدولي لطب الطواريء IFEM والكلية الأمريكية لطب الطواريء ACEP ومجلس الضمان الصحي السعودي ، مشيراً إلى أن هذا اعتراف عالمي بمكانة المملكة وثقة المجتمع الدولي في قدرتنا على قيادة التغيير.
وقال د.فهد أننا نعتز بكون هذا المؤتمر الأول من نوعه بالمنطقة من حيث التزامه الاستدامة وحماية البيئة، وذلك بالتعاون مع مبادرة السعودية الخضراء، إذ سيقوم كل مشارك في المؤتمر بزراعة شجرة، وهذه رسالة نؤكد من خلالها أن مسؤوليتنا لا تقتصر على إنقاذ الأرواح، بل تمتد إلى المحافظة على الأرض التي نعيش عليها.
وأوضح د. أبوقيان أن المؤتمر يشارك فيه بالحديث نخبة من الخبراء العالميين في طب الطوارئ، وتوقع أن يحقق نجاحاً كبيراً أسوة بالنسخ السابقة، وبالنظر إلى العدد الكبير من الخبرات العالمية والإقليمية والمحلية، رفيعة المستوى المشاركة فيه، إضافة إلى أهمية الموضوعات المحورية المدرجة على أجندته.
من جانبها قالت رئيسة اللجنة العلمية د. نسرين مغربي أن المؤتمر سيناقش عدة محاور أبرزها أحدث مستجدات طب الطوارئ والحوادث والحشود والكوارث، بجانب التطرق إلى إنعاش حالات الكبار والصغار، وكيفية تحسين نوعية العلاج والارتقاء بطب الطوارئ.
فضلاً عن محاور أخرى تتعلق بمستقبل التخصص وتحدياته في المنطقة، وتحسين تجربة المراجع، كما سيتم مناقشة أوراق عمل بحثية عن الأنظمة الصحية الرقمية.
واختتمت د.نسرين كلمتها بتوجيه الشكر لكافة اللجان، التي بذلت جهوداً حثيثةً من أجلِ ضمانِ المشاركةِ الفاعلةِ فيه، وقامت بتوفيرِ كافةِ المقوماتِ لإخراجه بالصورة المشرفة.
بعد ذلك جدد د. أيمن الخضراء الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية والأكاديمية في كلمته، الترحيب بسعادة الأستاذ علوان الشمراني والخبراء المتحدثين والحضور، وكذلك الشركات الراعية، مشيراً إلى أن رؤية المملكة 2030 جعلت الصحة محوراً رئيسياً للتنمية والابتكار الطبي وركيزة للاستدامة الاقتصادية، مؤكداً أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب شريك في هذه المسيرة، مضيفاً أن هذا المؤتمر، يتيح فرصاً واسعة للتباحث العلمي وتبادل الأفكار والرؤى من أجل تحسين جودة وكفاءة الكوادر الطبية، وهو ليس مجرد فعالية بل رسالة بأن السلامة والابتكار يجب أن تلتقي دائماً في خدمة المريض، مبيناً أنه واثق من أن هذا الحدث العلمي الكبير سيخلص إلى توصيات قيمة ستسهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة في أقسام الطوارئ.
إلى ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن أقسام الطوارئ بمستشفيات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، وقد عكس العرض الإمكانيات الكبيرة والتجهيزات الحديثة التي تحظى بها تلك الأقسام. عقب ذلك قدم أ. فيصل النصار الرئيس التنفيذي لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية درع المجموعة لراعي الحفل، الذي قام بتكريم الشركات الراعية، والتي كان لها دور متميز في إنجاح هذا المؤتمر، ومن ثم التقطت له صور تذكارية مع العلماء المتحدثين وأعضاء اللجنة العلمية، واختتم الحفل بافتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر، الذي تشارك فيه عدداً من كبريات الشـركات الطبية المتخصصة في تقنيات الرعاية الصحية.