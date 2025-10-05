انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لطب الطوارئ بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر

بعد ذلك جدد د. أيمن الخضراء الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية والأكاديمية في كلمته، الترحيب بسعادة الأستاذ علوان الشمراني والخبراء المتحدثين والحضور، وكذلك الشركات الراعية، مشيراً إلى أن رؤية المملكة 2030 جعلت الصحة محوراً رئيسياً للتنمية والابتكار الطبي وركيزة للاستدامة الاقتصادية، مؤكداً أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب شريك في هذه المسيرة، مضيفاً أن هذا المؤتمر، يتيح فرصاً واسعة للتباحث العلمي وتبادل الأفكار والرؤى من أجل تحسين جودة وكفاءة الكوادر الطبية، وهو ليس مجرد فعالية بل رسالة بأن السلامة والابتكار يجب أن تلتقي دائماً في خدمة المريض، مبيناً أنه واثق من أن هذا الحدث العلمي الكبير سيخلص إلى توصيات قيمة ستسهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة في أقسام الطوارئ.