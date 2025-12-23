الخميس تنتهي مدة تسجيل 64,366 قطعة عقارية في مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والرياض والشرقية

وبينت أنّ التسجيل العيني للعقار سينتهي في الأحياء التالية في المدينة المنورة: (القصواء، كتانة، النخيل، الجامعة، القبلتين، جزءًا من حي المقر، الحفيا، السلام، الزهرة، الشهداء، حرة الوبرة، البركة، إضم، العيون، عروة، بئر عثمان، الجماوات، ذو الحليفة، جزءًا من حي طابة، البلقاء، جزءًا من حي الرانوناء، جزءًا من حي أبو بريقاء، جزءًا من حي طيبة، جزءًا من حي الحديقة، جزءًا من حي جماء أم خالد)، كما ينتهي التسجيل في (حي الصواري وحي العروس) في محافظة جدة، إضافة إلى الأحياء التالية بمحافظة المجمعة بمنطقة الرياض: (الدوائر الحكومية، الروضة، الرفيعة، الفروسية، الصناعية الثانية، الأمير نايف، القطار، المدينة الجامعية، الملك عبدالعزيز)، وحيي (الربيع والخليج) في محافظة الزلفي، وينتهي التسجيل العيني الأول في الأحياء التالية بمحافظة القيصومة: (الروضة، الخالدية، الهداية)، وفي محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية في الأحياء التالية: (الربيع، الإسكان، الخليج).