"مدن" و"التعاونية" تطلقان منتجًا تأمينيًا لحماية الأصول والمنشآت الصناعية

وقّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” وشركة التعاونية للتأمين، مذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى إطلاق منتج تأميني متخصص لحماية الأصول والمنشآت الصناعية، وتعزيز استمرارية الأعمال في مواجهة المخاطر.
ويأتي المنتج الجديد بوثيقة تغطية قياسية تشمل التأمين الأساسي للمباني وخطوط الإنتاج، والتأمين ضد الحريق والمخاطر الإضافية، إضافة إلى تغطية تأمين الطرف الثالث للمصانع المجاورة.
كما يتيح باقات تأمينية مرنة وميسّرة تراعي احتياجات المستثمرين ورواد الأعمال، بما يسهم في تقليل الأعباء المالية والإجرائية، ورفع مستوى التنافسية في المدن الصناعية.
ويتضمن التعاون بين الجانبين تبادل الخبرات لتطوير منتجات وخدمات تأمينية جديدة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب تمكين مبادرات إدارة المخاطر ورفع الوعي التأميني من خلال برامج تدريبية وورش عمل توعوية.
كما ستُدمج الحلول التأمينية ضمن المنصات الرقمية لـ”مدن” لتمكين المستثمرين من الحصول على العروض والأسعار ومقارنة الخدمات التأمينية بسهولة وشفافية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود “مدن” لتعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص، وتمكين بيئة استثمار صناعي جاذبة عبر خدمات نوعية تدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء اقتصاد صناعي مستدام وتنافسي.