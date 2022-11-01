"المنافسة" تُصدر "المعجم العربي للمنافسة".. الأول من نوعه عربيًا

أصدرت الهيئة العامة للمنافسة ضمن الخطوات الاستباقية على المستوى العربي والخليجي، "المعجم العربي للمنافسة"، الذي يعد الأول من نوعه على الصعيد العربي.
جاء ذلك انطلاقًا من دور الهيئة في نشر ثقافة المنافسة وإجراء الدراسات والبحوث وغيرهما من النشاطات التوعوية والعلمية في مجال المنافسة.
ويشتمل "المعجم" على (183) مصطلحًا واردًا في قوانين المنافسة في دول العشرين (G20)، ومن ضمنها نظام المنافسة السعودي لتستفيد منه الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد، حيث يهدف إلى إثراء المحتوى العربي، وتسهيل فهم التصور العام لنظام المنافسة وسياساته، ورفع الوعي بالمنافسة في المملكة والعالم العربي من خلال تعريف وترجمة المسميات والمصطلحات الواردة في الأنظمة واللوائح المتعلقة بأعمال الهيئة العامة للمنافسة.
ودعت الهيئة الراغبين في الاستفادة من معجم المنافسة ومعرفة المزيد من التفاصيل حوله إلى زيارة صفحة الإصدارات بالموقع الإلكتروني الرسمي، وذلك من خلال الرابط