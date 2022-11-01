"المنافسة" تُصدر "المعجم العربي للمنافسة".. الأول من نوعه عربيًا

ويشتمل "المعجم" على (183) مصطلحًا واردًا في قوانين المنافسة في دول العشرين (G20)، ومن ضمنها نظام المنافسة السعودي لتستفيد منه الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد، حيث يهدف إلى إثراء المحتوى العربي، وتسهيل فهم التصور العام لنظام المنافسة وسياساته، ورفع الوعي بالمنافسة في المملكة والعالم العربي من خلال تعريف وترجمة المسميات والمصطلحات الواردة في الأنظمة واللوائح المتعلقة بأعمال الهيئة العامة للمنافسة.