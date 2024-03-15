"حماية المستهلك" تُفعِّل 6 أندية طلابية بجامعات السعودية لنشر حملاتها التوعوية

ومنحت الجمعية وسام حماية المستهلك من الدرجة الأولى لأفراد المجتمع المساهمين في أنشطة حماية المستهلك، وحصل عليه مازن العتيبي؛ لتقديم محتوى توعوي عن الاحتيال المالي، ومحمد السويد، ووائل عبدالرحمن الذياب، وعبدالرحمن الخالدي، ونايف خليل، وحسن ناجي كتبي؛ لمشاركتهم في بودكاست "من حقك"، أحد البرامج التوعوية للجمعية، والمحامي نايف بن حمد الغنيمي؛ لتقديم ورشة توعوية في مجال الاحتيال المالي ضمن أنشطة نادي حماية المستهلك في جامعة دار العلوم، والمحامي أحمد عبداللطيف بوحيمد؛ لتقديم ورشة توعوية في مجال التجارة الإلكترونية ضمن أنشطة نادي حماية المستهلك في كليات الأصالة. وحصل بداح عبدالرحمن البداح، وسلمان عبدالله البريدي، وروكان إبراهيم المحسن، على وسام الجمعية؛ لتفعيل برنامج أثر التطوع المقدم لمتطوعي الجمعية.