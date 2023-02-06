"الأرصاد" يُنبِّه 4 مناطق: رياح وأتربة وشبه انعدام بالرؤية وارتفاع في الأمواج

وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة الحدود الشمالية تشهد أتربة مثارة مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة رفحاء والعويقيلة وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الثلاثاء.