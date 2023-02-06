"الأرصاد" يُنبِّه 4 مناطق: رياح وأتربة وشبه انعدام بالرؤية وارتفاع في الأمواج

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والشرقية والشمالية والجوف.
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة الحدود الشمالية تشهد أتربة مثارة مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة رفحاء والعويقيلة وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة مكة المكرمة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية، وارتفاع في الأمواج. وتشمل الحالة الشعيبة والليث وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الثلاثاء.
ونبَّه المركز المنطقة الشرقية لرياح نشطة وأتربة مثارة مع ارتفاع في الأمواج، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الجبيل والخُبر والخفجي والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة الجوف أتربة مثارة مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.