‎مخترعات سعوديات يقتنصن الميداليات في معرض آيتكس الدولي للاختراعات والابتكارات التقنية

حققت جمعية "مساعي النسائية الخيرية" اليوم، في ختام المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية ايتكس 2024 الذي عُقد خلال الفترة 14 - 18 مارس الجاري بماليزيا ، 4 ميداليات "ذهبية، فضية، "، و "1" جوائز خاصة في المعرض من خلال مستفيداتها المشاركات باختراعات مسجلة في الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وذلك ضمن منافسة شديدة وضمنت من الدول 15 دولة و مما يقارب 700 مشترك.