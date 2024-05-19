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‎مخترعات سعوديات يقتنصن الميداليات في معرض آيتكس الدولي للاختراعات والابتكارات التقنية

‎مخترعات سعوديات يقتنصن الميداليات في معرض آيتكس الدولي للاختراعات والابتكارات التقنية

حققت جمعية "مساعي النسائية الخيرية" اليوم، في ختام المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية ايتكس 2024 الذي عُقد خلال الفترة 14 - 18 مارس الجاري بماليزيا ، 4 ميداليات "ذهبية، فضية، "، و "1" جوائز خاصة في المعرض من خلال مستفيداتها المشاركات باختراعات مسجلة في الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وذلك ضمن منافسة شديدة وضمنت من الدول 15 دولة و مما يقارب 700 مشترك.

ويأتي هذا الإنجاز الوطني تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 في ترسيخ ثقافة الابتكار، وثمرة للجهود التي قامت بها الجمعية بالتعاون مع صندوق دعم الجمعيات .

يذكر أن جمعية "مساعي" النسائية الخيرية، هي أول جمعية على مستوى المملكة تصل بمستفيداتها للمشاركة العالمية عبر معرض للاختراع الدولي.

جمعية مساعي النسائية الخيرية
المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية
آيتكس 2024

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