فريق طبي في جازان ينجح في استئصال تكيس رئوي ضخم من رضيع حديث الولادة

وفي خطوة علاجية حاسمة، أُجريت عملية صدرية عبر شق أيمن، تم من خلالها استئصال الفص الأوسط من الرئة اليمنى المحتوي على التكيس، وفُحص تمدد الفصين العلوي والسفلي بعد العملية لضمان عودة التوسع الطبيعي للرئة. وتكللت العملية بالنجاح – ولله الحمد – وأظهر الطفل تحسنًا ملحوظًا في التنفس، وتم فصله تدريجيًا عن جهاز التنفس الصناعي خلال أسبوعين، قبل خروجه من المستشفى وهو في حالة مستقرة.