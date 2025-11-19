فريق طبي في جازان ينجح في استئصال تكيس رئوي ضخم من رضيع حديث الولادة

نجح فريق طبي بمستشفى جازان العام – أحد مكونات تجمع جازان الصحي – في علاج طفل حديث الولادة يعاني من تشوّه خلقي كبير في الرئة اليمنى، حيث تم التعامل مع الحالة بشكل سريع وفعّال داخل المنشأة، مما أدى إلى تحسن حالته الصحية وخروجه من المستشفى وهو في صحة جيدة.
وفي التفاصيل، أوضح الفريق الطبي أن الطفل وُلد بوزن 2100 غرام، وكان يعاني من اضطرابات تنفسية حادة فور ولادته، وأظهرت الفحوصات الأولية وجود تكيس رئوي كبير يُقدّر بنحو 15 سم في الرئة اليمنى، ما تسبب في ضغط شديد على الرئة السليمة، ونتج عن ذلك أزمة تنفسية حادة وتدهور في غازات الدم مع ارتفاع الحاجة للأكسجين.
وأشار الفريق إلى أنه تم التعامل مع الحالة وفق بروتوكول طبي متكامل، شمل تنويم الطفل في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة لمراقبة حالته، وتقديم الدعم التنفسي الفوري باستخدام جهاز التنفس الصناعي، وإجراء تصوير مقطعي للصدر لتحديد حجم وموقع التكيس، وأشعة إيكو على القلب لاستبعاد وجود تشوهات قلبية مرافقة، إلى جانب التنسيق مع فريق التخدير لتجهيز الطفل للجراحة بأعلى معايير السلامة.
وفي خطوة علاجية حاسمة، أُجريت عملية صدرية عبر شق أيمن، تم من خلالها استئصال الفص الأوسط من الرئة اليمنى المحتوي على التكيس، وفُحص تمدد الفصين العلوي والسفلي بعد العملية لضمان عودة التوسع الطبيعي للرئة. وتكللت العملية بالنجاح – ولله الحمد – وأظهر الطفل تحسنًا ملحوظًا في التنفس، وتم فصله تدريجيًا عن جهاز التنفس الصناعي خلال أسبوعين، قبل خروجه من المستشفى وهو في حالة مستقرة.
ويُعد إجراء هذا النوع من العمليات داخل تجمع جازان الصحي إنجازًا نوعيًا، حيث كانت مثل هذه الحالات تُنقل سابقًا إلى مراكز تخصصية خارج المنطقة، ما يعكس تطور قدرات المستشفى والكفاءات الطبية المحلية، ويمثل خطوة مهمة نحو تحسين مستوى الرعاية الصحية وتقليل الحاجة لنقل المرضى.
وتولى الإشراف على الحالة فريق طبي متعدد التخصصات ضم:
د. محمد حكمي – استشاري طب حديثي الولادة
د. عيسى مغفوري – استشاري طب حديثي الولادة
د. سلافة محمود – استشارية طب حديثي الولادة
د. فيصل القاسمي – استشاري تخدير الأطفال
د. سلمان الغزواني – استشاري جراحة الأطفال وحديثي الولادة
د. تشارلوس سو – استشاري جراحة الأطفال
د. محمد عبد الهادي – أخصائي أول جراحة الأطفال
د. سعاد سعيد جبارة – استشارية الأشعة التشخيصية
د. عبدالرحيم محمد سر الختم – استشاري الأشعة التشخيصية
يُذكر أن هذه الحالة تأتي ضمن نظام الولادة الآمنة كجزء من نموذج الرعاية الصحية السعودي الشاملة، والذي يهدف إلى تقديم دعم متكامل للأم والطفل، من ما قبل الحمل وحتى ما بعد الولادة، عبر رعاية متواصلة تضمن سلامة الأم والمولود.