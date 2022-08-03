"أمن الطرق" يصدر تنبيهات لسائقي المركبات في محافظات بمكة والرياض والمدينة

أصدر "أمن الطرق" تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة بمحافظة الطائف في كلٍّ من (الشفا - الطائف - الهدا) مفاده أن المنطقة قد تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية مما يحدُ من مدى الرؤية، مما يستلزم توخي الحيطة أثناء القيادة.