"أمن الطرق" يصدر تنبيهات لسائقي المركبات في محافظات بمكة والرياض والمدينة

أصدر "أمن الطرق" تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة بمحافظة الطائف في كلٍّ من (الشفا - الطائف - الهدا) مفاده أن المنطقة قد تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية مما يحدُ من مدى الرؤية، مما يستلزم توخي الحيطة أثناء القيادة.
كما نبّه مستخدمي الطرق بمنطقة الرياض في كلٍّ من (السليل - وادي الدواسر) من أن المنطقة قد تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية مما يحدُ من مدى الرؤية الأفقية.
وأصدر "أمن الطرق" تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة المدينة المنورة في كلٍّ من (المدينة المنورة - المهد - وادي الفرع) من أن المنطقة قد تشهد أمطارًا رعدية يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية مما يحدُّ من مدى الرؤية.
كما نبّه مستخدمي الطرق بمنطقة المدينة المنورة في محافظة (الحناكية) من أن المنطقة قد تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية، مما يحدّ من مدى الرؤية الأفقية.