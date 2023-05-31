الإعلان عن جدول فعاليات مهرجان "جادة الإبل في تبوك".. يستمر لمدة 18 يومًا

وخصص "النادي" اليوم الأول من انطلاقة المهرجان لفئة دق أبكار وجل ودق أبكار للوني (المجاهيم والحراير)، فيما خصص باقي الأيام حسب الجدول المعلن في هذا الشأن، وسيكون موعد دخول الإبل والمشاركين في يوم المشاركة من الساعة 06:00 صباحًا إلى الساعة 09:00 صباحًا، على أن يتم البدء باحتساب المقابل المالي للدخول المتأخر بعد الساعة 09:00 صباحًا ولمدة ساعة واحدة بعد الإقفال بمبلغ قدره 10.000 ريال، وسيكون موعد انطلاقة أشواط الهجيج الساعة 05:00 مساءً في يوم التحكيم.