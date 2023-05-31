الإعلان عن جدول فعاليات مهرجان "جادة الإبل في تبوك".. يستمر لمدة 18 يومًا

أعلنت إدارة نادي الإبل، أمس، عن جدول الفعاليات الخاصة بمهرجان "جادة الإبل في تبوك" التي ستنطلق في الرابع عشر من شهر يونيو الجاري، وتستمر لمدة 18 يومًا.
وخصص "النادي" اليوم الأول من انطلاقة المهرجان لفئة دق أبكار وجل ودق أبكار للوني (المجاهيم والحراير)، فيما خصص باقي الأيام حسب الجدول المعلن في هذا الشأن، وسيكون موعد دخول الإبل والمشاركين في يوم المشاركة من الساعة 06:00 صباحًا إلى الساعة 09:00 صباحًا، على أن يتم البدء باحتساب المقابل المالي للدخول المتأخر بعد الساعة 09:00 صباحًا ولمدة ساعة واحدة بعد الإقفال بمبلغ قدره 10.000 ريال، وسيكون موعد انطلاقة أشواط الهجيج الساعة 05:00 مساءً في يوم التحكيم.
وقال مدير قطاع مهرجانات المناطق في نادي الإبل سعود بن حثلين: النادي يهدف من المهرجات إلى إبراز القطاع وما يحمله من موروث، وإحداث حراك اقتصادي وصقل للكوادر البشرية الوطنية، وتوسيع شريحة المتعاملين، وتنشيط حركة البيع والشراء.
وثمّن "ابن حثلين" الدعم الكبير الذي يلقاه قطاع الإبل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المشرف العام على نادي الإبل، مثنيًا على الدور الكبير الذي يبذله رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين في سبيل تطوير قطاع الإبل وفتح الأبواب لحماية الموروث.
وأعلنت اللجان المنظمة لجادة الإبل في تبوك ضرورة حضور الإنتاج المشارك في فئة الفحل المنتج إلى محيط جادة الإبل من الفترة 21 مايو وحتى 3 يونيو لإنهاء فحوصات إثبات الأبوّة، ومن لم يلتزم فسيتم استبعاد المشاركات وتعليقها وذلك لضمان سلاسة الإجراءات وأخذ الوقت الكافي قبل تاريخ المشاركات لهذه الفئة.