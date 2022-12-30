العاصمة المقدسة تشهد أمطارًا غزيرة مصحوبة بتساقط حبات البرد

"سبق" وثقت جانبًا من غزارة تلك الأمطار التي صاحبتها كميات من البرد بأحجام كبيرة هطلت بغزارة على شرق العاصمة المقدسة، وشملت المغامس والراشدية، والذي ازدحم بالمتنزهين.