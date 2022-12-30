محليات
العاصمة المقدسة تشهد أمطارًا غزيرة مصحوبة بتساقط حبات البرد
تسبّبت في إرباك حركة السير.. والأمانة باشرت عمليات تصريف المياه
شهدت العاصمة المقدسة أمطارًا غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية قبيل الفجر، وسمع تساقط الأمطار سالت على إثرها تصاريف السيول في أغلب أحياء العاصمة المقدسة.
"سبق" وثقت جانبًا من غزارة تلك الأمطار التي صاحبتها كميات من البرد بأحجام كبيرة هطلت بغزارة على شرق العاصمة المقدسة، وشملت المغامس والراشدية، والذي ازدحم بالمتنزهين.
وتسبّبت موجة الأمطار في إرباك حركة السير في عدد من الطرق، والتي باشرت معدات الأمانة ودوريات المرور في إغلاق طريق الملك فيصل لتباشر معدات الأمانة تصريف المياه في الطريق.
وشكلت غزارة الأمطار التي شهدتها العاصمة المقدسة شلالات من المياه جذبت الأهالي واستوقفتهم لالتقاط صور تذكارية ازدانت بمعانقة السحاب لقمم الجبال، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم.