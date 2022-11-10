انطلاق النسخة الثانية من منتدى مبادرة السعودية الخضراء في شرم الشيخ.. غدًا

ويستعرض معرض مبادرة السعودية الخضراء الذي افتتح يوم أمس الأول ويستمر حتى 18 نوفمبر جهود العمل المناخي الضخمة والمتسارعة في المملكة، ويحظى زوار المعرض بفرصة استكشاف المبادرات المتنوعة الجارية حالياً في مختلف أرجاء المملكة، بدءًا من إنشاء أكبر مصنع للهيدروجين النظيف على مستوى العالم في مدينة نيوم، وصولًا إلى برامج إعادة التوطين الناجحة لأبرز الأنواع المهددة بالانقراض في المملكة، والتي تسعى بمجملها لتحقيق الأهداف الشاملة لمبادرة السعودية الخضراء وضمان إحداث تغيير إيجابي على المدى الطويل.