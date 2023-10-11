"صحة القصيم": العدوى الفيروسية بين طلاب ومعلّمي إحدى مدارس المذنب لا تدعو للقلق.. حالات رشح وعدوى موسمية

وكانت "الصحة"، قد شدّدت خلال الأسابيع الماضية على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من انتشار الإنفلونزا والوقاية من الأمراض التنفسية، وذلك بأخذ اللقاح المضاد لها لمنع الإصابة، وتخفيف الأعراض الجانبية المصاحبة للفيروس؛ موضحة أن اللقاح يسهم بشكلٍ كبيرٍ في تقليل عدد الحالات، خاصةً أن الإنفلونزا تعد عدوى فيروسية حادة تنتشر بسهولة وتصيب جميع الفئات العمرية، وتنتقل عن طريق استنشاق الرذاذ المحتوي على الفيروس أو لمس الأسطح الملوّثة، وتتراوح فترة الحضانة في المتوسط بين 2 و4 أيام، وأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية كل عام من أهم سبل الوقاية.