الزهراني في مؤتمر الآثار والسياحة بحائل: الجهل والعبث والتنمية غير المدروسة تهدد مواقعنا الأثرية

في ورقته العلمية التي قدمها خلال المؤتمر الدولي للآثار والسياحة والتراث (ICSTA25) في جامعة حائل، حذّر الدكتور عبد الناصر بن عبد الرحمن الزهراني، أستاذ الترميم والصيانة في جامعة الملك سعود، من المخاطر التي تواجه المواقع الأثرية بسبب الجهل والعبث والتنمية غير المدروسة.
وأوضح الزهراني أن السلوك البشري، والجهل الذي يتجلى في التخريب والعبث، والمشاريع العمرانية العشوائية، والسياحة المفرطة، والحروب والصراعات، تُعد من أبرز التحديات التي تهدد المواقع الأثرية، إلى جانب الترميم الخاطئ وقلة الصيانة والنهب والتدمير المتعمد.
وأشار إلى أن إدارة المواقع الأثرية تبدأ بتحديد قيمة الموقع التاريخية والثقافية والعلمية، ثم العمل على إنقاذ مواده وترميمها وتحسينها لضمان استدامته وحماية مكوناته للأجيال القادمة.
وفي الجانب الاقتصادي، أكد الزهراني أن المواقع الأثرية يمكن أن تكون موردًا علميًا وسياحيًا واقتصاديًا من خلال التأهيل والتشغيل الآمن، لافتًا إلى دورها في تعزيز الهوية الوطنية، وتوفير بيئة تعليمية وبحثية وسياحية.
وشدد على أهمية توفير متطلبات تأهيل الموقع، مثل الممرات الآمنة، واللوحات التفسيرية، والمرافق الخدمية، والإضاءة المدروسة، وأنظمة المراقبة، بما يحقق تجربة سياحية متكاملة دون الإضرار بالموقع الأثري.
واختتم الزهراني مداخلته بالدعوة إلى إنشاء متاحف مصغّرة قرب المواقع الأثرية لعرض المكتشفات باستخدام وسائل متعددة مثل اللوحات التفاعلية والصوت والصورة، بما يسهم في إيصال قصة الموقع الأثري للجمهور بأسلوب جذاب ومؤثر.