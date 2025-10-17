الزهراني في مؤتمر الآثار والسياحة بحائل: الجهل والعبث والتنمية غير المدروسة تهدد مواقعنا الأثرية

وفي الجانب الاقتصادي، أكد الزهراني أن المواقع الأثرية يمكن أن تكون موردًا علميًا وسياحيًا واقتصاديًا من خلال التأهيل والتشغيل الآمن، لافتًا إلى دورها في تعزيز الهوية الوطنية، وتوفير بيئة تعليمية وبحثية وسياحية.