الوطنية للإسكان NHC تطلق أولى مشاريعها السكنية في القصيم ضمن إطلاقات شهر سبتمبر

ويتكون المشروع الجديد من 185 وحدة سكنية من نوع "فيلا" على مساحة إجمالية تقدر بـأكثر من 59,906 ألف م2، تتراوح ما بين 289 إلى 346 متر مربع، والتي تتميز بتصاميم مختلفة تلبي كافة الأذواق والاحتياجات وتحقق نمط حياة مميز في بيئة حيوية متكاملة، مما يمنح المستفيدين نطاقاً عريضًا من المنتجات التي تناسب احتياجاتهم