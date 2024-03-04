أمير المدينة المنورة يزور خيبر ويطلع على منظومة الخدمات العامة للسكان والزوار

قام الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، بزيارة تفقدية إلى محافظة خيبر ومركزي الصلصلة والثمد، وذلك في إطار جولاته للاطلاع على منظومة الخدمات العامة المقدّمة لسكان وزوار محافظات ومراكز المنطقة.
وخلال جولته على محافظة خيبر، رأس اجتماع المجلس المحلي بالمحافظة بحضور المحافظ فيصل بن حمد اليابسي، واطّلع على تقرير إدارات وأقسام المحافظة، بالإضافة إلى استعراض أبرز المشروعات القائمة والاحتياجات المستقبلية التي ستسهم في تعزيز الخدمات العامة لسكان المحافظة والقرى والمراكز التابعة لها.
كما التقى أمير منطقة المدينة المنورة خلال الزيارة ، شيوخ القبائل بالمحافظة ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية وجمعاً من المواطنين، وشاهد عرضاً مرئياً عن محافظة خيبر يستعرض المقومات التنافسية والاقتصادية والزراعية التي تتمتع بها المحافظة، فضلاً عن الصخور البركانية والبيئة الطبيعية في واحة خيبر التي تُعتبر من أقدم المناطق الأثرية في الجزيرة العربية وتتميّز بمكانتها التاريخية العظيمة وبيئتها الجيولوجية المميزة.
وفي ذات السياق، زار الأمير سلمان بن سلطان، مركزي الثمد والصلصلة بمحافظة خيبر، والتقى شيوخ القبائل ومسؤولي المراكز وجمعاً من المواطنين، وخلال اللقاء، رفع الحضور الشكر إلى القيادة الحكيمة على ما تلقاه محافظات ومراكز المنطقة من اهتمام ودعم للارتقاء بكل ما من شأنه تحقيق مزيد من الرخاء والازدهار للسكان والزوار.