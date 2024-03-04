أمير المدينة المنورة يزور خيبر ويطلع على منظومة الخدمات العامة للسكان والزوار

وفي ذات السياق، زار الأمير سلمان بن سلطان، مركزي الثمد والصلصلة بمحافظة خيبر، والتقى شيوخ القبائل ومسؤولي المراكز وجمعاً من المواطنين، وخلال اللقاء، رفع الحضور الشكر إلى القيادة الحكيمة على ما تلقاه محافظات ومراكز المنطقة من اهتمام ودعم للارتقاء بكل ما من شأنه تحقيق مزيد من الرخاء والازدهار للسكان والزوار.