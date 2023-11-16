المركز الطبي الدولي بجدة ينظم حملة للتوعية بمخاطر السكري تزامناً مع اليوم العالمي للسكر

وشدد الدكتور وليد فتيحي الرئيس التنفيذي للمركز الطبي الدولي واستشاري الغدد الصماء والسكري على أهمية إجراء الفحص المبكر لتشخيص السكري من النوع الثاني لكل من بلغ 45 عاماً، حتى لو لم تظهر لديه أي أعراض، أو لو كان مصاباً بالسمنة أو زيادة الوزن، أو لديه تاريخ عائلي للإصابة، أو تم تشخيصه من قبل بمقدمات السكري.