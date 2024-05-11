بيان "البلديات": "المايونيز" سبب التسمم الجماعي بالرياض.. هنا شفافية وسرعة تجاوب

وجاءت النتائج المطمئنة لتضع حدًّا للشائعات التي يتم تداولها بين الفينة والأخرى؛ لتؤكد أن السعودية من أعلى الدول في ضمان المعايير العالمية لسلامة الغذاء، خاصة مع إيلاء الجهات الحكومية المعنية، مثل وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء و"البلديات" عبر أمانات المناطق، العناية الفائقة لما يترتب عليه من صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين.