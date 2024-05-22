"الالتزام البيئي" يقدم خارطة التنمية المستدامة خلال جلسات ملتقى "القطاع البلدي"

وعرّف "الكعبي" ماهية التصاريح البيئية التي تعد وثيقة حكومية باتت مطلباً نظامياً لممارسة أي نشاط تنموي له أثر بيئي، مشيراً إلى أن المركز بات الجهة المرجعية الوحيدة التي تمنح تراخيص تمكن القطاع الخاص من العمل في تقديم خدمة الدراسات والاستشارات البيئية، وإعداد الخطط البيئية مثل خطط الإدارة والمعالجة وإعادة التأهيل، وخدمات تعويم وتفكيك السفن، وخدمة إجراء التحاليل المختبرية، وغيرها من الخدمات، من أجل رفع مساهمة جميع المنشآت ذات العلاقة من الاستعانة بجهات موثوقة للقيام بهذه المهام التي سترفع من مؤشرات الاستدامة البيئية وتساعد الجهات في إدارة أعمالها وفق معايير واشتراطات الالتزام البيئي.