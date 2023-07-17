وكيل الحرم وقائد قوة الحج والعمرة يبحثان سبل تعزيز التعاون بينهما

عقد مساعد الرئيس العام وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، مع قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء الدكتور فواز بن عبدالله المتيهي، اجتماعًا لفريق العمل المشترك بين الرئاسة والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، وذلك بحضور عدد من القيادات الأمنية بالقوة والقيادات الإدارية والميدانية بالرئاسة.