وكيل الحرم وقائد قوة الحج والعمرة يبحثان سبل تعزيز التعاون بينهما

عقد مساعد الرئيس العام وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، مع قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء الدكتور فواز بن عبدالله المتيهي، اجتماعًا لفريق العمل المشترك بين الرئاسة والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، وذلك بحضور عدد من القيادات الأمنية بالقوة والقيادات الإدارية والميدانية بالرئاسة.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الرئاسة والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة وتكامل الأعمال وتعزيز دور العمليات المشتركة والتواصل الفعال بين الجهتين، إضافة إلى استعراض خطة التفويج وإدارة الحشود البشرية.
كما تطرّق المجتمعون إلى مناقشة آخر الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لمراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة المقررة بإذن الله في غرة شهر الله المحرم للعام 1445هـ، واطلع المجتمعون على عرض مرئي للخطة التنفيذية.
وقدّم الدكتور "المحيميد" شكره للواء الدكتور "المتيهي" على استجابة الدعوة، ناقلًا لهم تحيات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مثمنًا لهم جهود رجال الأمن في خدمة قاصدي المسجد الحرام.
من جهته، أكد اللواء الدكتور "المتيهي" أهمية استمرار وتعزيز التعاون فيما يخدم قاصدي المسجد الحرام.
ويأتي الاجتماع إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لبذل وافر الجهود لتحقيق أعلى مستويات ومعايير الجودة في تقديم الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين؛ تحقيقًا لرؤية وتطلعات القيادة الرشيدة "أيدها الله".