بعد قرابة 48 ساعة من فقدانه.. العثور على "مفقود ختبة" متوفّى

وكانت أسرة الفقيد أعلنت عن فقدانه منذ عصر الأحد، بعد أن غادر المنزل، ونشرت "سبق" المناشدة بعنوان ""الشهري" مفقود في مركز ختبة بمحافظة المجاردة.. ومناشدات للبحث عنه"؛ قال فيه شقيق المفقود: يعاني شقيقي اعتلالات نفسية، وخرج من منزلنا في مركز ختبة عصر أول من أمس الأحد دون اصطحاب هاتفه الجوال، الذي تركه في المنزل، وعندما تأخّر بدأنا البحث مع بعض الأقارب والجيران في مواقع عدة دون الوصول لأي أثر".