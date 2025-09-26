الهيئة السعودية للسياحة في معرض موناكو ترسخ مكانة البحر الأحمر السعودي كوجهة عالمية جديدة لليخوت الفاخرة

وفي هذا السياق، صرح الأستاذ فهد حميد الدين الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة قائلاً: "بدعم استثماري غير مسبوق يتجاوز 84 مليار ريال، وبساحل يمتد لأكثر من 1,800 كيلومتر، يستعد البحر الأحمر السعودي لاستقبال مجتمع اليخوت العالمي بما يقدمه من مرافق متطورة، ومسطحات مائية واسعة، وتجارب سياحية فاخرة، وقد شكّل معرض موناكو منصة مميزة لاستعراض مكانة البحر الأحمر كوجهة جديدة لعالم اليخوت وذلك بالتوافق مع رؤية السعودية 2030 التي تفتح آفاقاً واسعة للاستثمار المستدام في السياحة البحرية؛ حيث يشكل البحر الأحمر فرصة استراتيجية للنمو بفضل موقعه الجغرافي المميز، وبنيته التحتية القابلة للتوسع، والدعم الحكومي الكبير، مما يجعله بيئة خصبة أمام المستثمرين وقادة صناعة السياحة البحرية حول العالم للمساهمة في تشكيل مستقبل القطاع".