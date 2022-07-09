"الحج": رقم قياسي جديد يسجل في التفويج بـ4 ساعات باستخدام طرق النقل الثلاثة

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الحج، المهندس هشام سعيد، عن تسجيل رقم قياسي جديد في نقل الحجاج من مشعر عرفة إلى مزدلفة عن طريق محطات النقل الثلاث الترددي والنقل العام وقطار المشاعر يقدر بأربع ساعات، وعدم تسجيل أي حالة تكدس أو زحام على جميع طرق النقل المستخدمة في نقل الحجاج.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لحج هذا العام والذي عُقد مساء اليوم، وقال فيه: "جميع الحجاج ولله الحمد ينعمون بتوافر جميع الخدمات في مشعر منى، وبدأنا بالتفويج باستخدام الجداول الزمنية للتفويج، وبإشراف تقني تام برمي جمرة العقبة الأولى، والتي أتمها الحجاج -بفضل الله سبحانه وتعالى- وبدأنا بتفويج الحجاج من مشعر منى لأداء طواف الإفاضة في الحرم المكي الشريف، وذلك باستخدام خمسة مسارات محددة للنقل الترددي لنقل الحجاج من الجمرات إلى الحرم المكي لأداء طواف الإفاضة".
وتابع: "بدأنا الآن في تفعيل الخطط لأداء طواف الوداع في يومي 12 و13 للحجاج من داخل المملكة العربية السعودية، كما حدد اليوم 14 من شهر ذي الحجة لتفويج الحجاج القادمين من خارج المملكة لأداء طواف الوداع، ومن ثم اكتمال برنامجهم، والتوجه إلى المدينة المنورة أو منافذ المغادرة، ووصولهم إلى بلادهم بعد أن أتموا نسكهم".