"الحج": رقم قياسي جديد يسجل في التفويج بـ4 ساعات باستخدام طرق النقل الثلاثة

وتابع: "بدأنا الآن في تفعيل الخطط ‏لأداء طواف الوداع ‏في يومي 12 و13 ‏للحجاج من داخل المملكة العربية السعودية، ‏كما حدد اليوم 14 من شهر ذي الحجة ‏لتفويج الحجاج القادمين من خارج المملكة لأداء طواف الوداع،‏ ومن ثم اكتمال برنامجهم، و‏التوجه إلى المدينة المنورة ‏أو منافذ المغادرة، ووصولهم إلى بلادهم بعد أن أتموا نسكهم".