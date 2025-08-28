"سلامة النقل" يعقد ورشة عمل لتعزيز السلامة البرية بمشاركة جهات حكومية وخاصة

وشارك في الورشة ممثلون عن وزارة الداخلية (المركز الوطني للعمليات الأمنية 911)، والمديرية العامة للدفاع المدني، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، واللجنة الوزارية للسلامة المرورية، والهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة للطرق، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، ومركز سلامة المركبات التابع للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إلى جانب عددٍ من الجهات الأخرى.