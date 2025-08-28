"سلامة النقل" يعقد ورشة عمل لتعزيز السلامة البرية بمشاركة جهات حكومية وخاصة

نظّم المركز الوطني لسلامة النقل ورشة عمل بعنوان "مشاركة الدروس المستفادة من تحقيقات السلامة لتعزيز سلامة النقل البري"، بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.
وهدفت الورشة إلى استعراض أبرز الممارسات والخبرات في تحقيقات السلامة البرية، ومشاركة الدروس المستفادة لتعزيز مستويات السلامة، وتكامل الجهود في منظومة النقل، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
وشارك في الورشة ممثلون عن وزارة الداخلية (المركز الوطني للعمليات الأمنية 911)، والمديرية العامة للدفاع المدني، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، واللجنة الوزارية للسلامة المرورية، والهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة للطرق، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، ومركز سلامة المركبات التابع للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إلى جانب عددٍ من الجهات الأخرى.
وخلال الورشة، استعرض المركز الوطني لسلامة النقل أهمية تحقيقات السلامة التي يجريها ودورها في رفع مستويات سلامة النقل البري، فيما قدّمت الجهات المشاركة عروضًا تعريفية تسلّط الضوء على مبادراتها وتجاربها في هذا المجال.
ويهدف المركز والجهات المشاركة إلى رفع مستوى السلامة، وتحسين أداء منظومة النقل والتكامل بين جهاتها، وتطوير آليات عمل مشتركة تُسهم في الحد من الحوادث الجسيمة، وتعزيز السلامة المرورية، بما يدعم جهود المملكة لترسيخ موقعها بين الدول الرائدة عالميًا في مجال سلامة النقل.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة مبادرات ينفذها المركز الوطني لسلامة النقل لتبادل الخبرات، وبناء شراكات تكاملية تُحوّل نتائج التحقيقات إلى مخرجات عملية تُسهم في تقليل معدلات الحوادث والحد من تكرارها.