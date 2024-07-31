"المالية" تعتزم اتخاذ عدد من الإجراءات لدعم "مجموعة بن لادن" بهدف استقرار هيكلها المالي

وسيعزّز هذا الدعم من قدرة المجموعة كإحدى أكبر شركات القطاع في المنطقة، على استكمال مشاريعها القائمة وعلى رأسها مشاريع الحرمين الشريفين، كما سيسهم في تعزيز مركزها المالي وتمكينها من الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع المختلفة التي تتعاقد عليها.