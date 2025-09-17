"ريف السعودية" يُعلن عن نجاح التجربة الأولية لخط غسيل فاكهة التين الشوكي "البرشومي"

كشف برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف السعودية"، عن تبنّيه تجربة جديدة لإنشاء خط غسيل فاكهة التين الشوكي "البرشومي"، وتنقيته من الأشواك التي يتميز بها، حتى تصل فاكهة التين إلى محبيها خالية من الأشواك، مما يزيد من جاذبيتها والإقبال عليها.
وأعلن البرنامج، عن نجاح التجربة الأولية لغسيل فاكهة التين البرشومي، وإزالة الأشواك منها، مشيرًا إلى أن هذا النجاح سيسهم في الاستفادة من الكميات الكبيرة التي يتم حصادها من فاكهة التين سنويًا، حيث كانت الأشواك تتسبب في تلف أكثر من (95%) من ثمارها، وبقائها في النباتات دون قطفها، مما يعرّض منتجيها إلى خسائر مادية كبيرة.
ويأتي نجاح هذه التجربة، متزامنًا مع إطلاق حملة (ريف مستدام)، التي تستعرض أبرز منجزات البرنامج منذ إطلاقه، وقصص النجاح الفريدة التي صنعها المستفيدون من دعمه، والتي اسهمت في تحسين نمط الحياة، وتعزيز الأمن الغذائي، ورفع مستوى المعيشة للقطاعات الزراعية، والأسر المنتجة؛ ليشكّل برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدام، رافدًا وطنيًا مهمًا، وداعمًا للاقتصاد، نحو تحقيق التنمية والازدهار.
وأشار برنامج "ريف السعودية" إلى أن التين البرشومي، يتمتع بقيمة غذائية عالية؛ لاحتوائه على العديد من العناصر، ويُزرع في عدد من مناطق المملكة، منها، عسير، والباحة، والرياض، والجوف، والمدينة المنورة، وغيرها من المناطق، ويبدأ موسم حصاده في منتصف الصيف ويستمر حتى أوائل الخريف.
يُذكر أن التين البرشومي، يُعد أحد المنتجات التي يستهدفها دعم برنامج، ضمن قطاع الفواكه؛ للإسهام في تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين دخل صغار المزارعين والمنتجين الريفيين.