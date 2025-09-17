"ريف السعودية" يُعلن عن نجاح التجربة الأولية لخط غسيل فاكهة التين الشوكي "البرشومي"

وأعلن البرنامج، عن نجاح التجربة الأولية لغسيل فاكهة التين البرشومي، وإزالة الأشواك منها، مشيرًا إلى أن هذا النجاح سيسهم في الاستفادة من الكميات الكبيرة التي يتم حصادها من فاكهة التين سنويًا، حيث كانت الأشواك تتسبب في تلف أكثر من (95%) من ثمارها، وبقائها في النباتات دون قطفها، مما يعرّض منتجيها إلى خسائر مادية كبيرة.