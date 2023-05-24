تمويل "الصندوق الوطني" لمصنع الهيدروجين الأخضر.. استثمار في الاستدامة وتمكين "رؤية 2030"

تشيّد المملكة حاليًا واحدًا من مشاريعها الاستراتيجية العملاقة، هو مصنع إنتاج الهيدروجين الأخضر في مدينة أوكساجون بمنطقة نيوم، الذي يعد أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الخالي من الكربون في العالم، حيث سيُنتج ما يصل إلى 600 طن متري يوميًا، من الهيدروجين مع نهاية عام 2026، وقد شهد مشروع المصنع، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 8.4 مليارات دولار أمريكي أمس، إسهام صندوق التنمية الوطني في تمويل المصنع بـ10.3 مليارات ريال سعودي، بالشراكة مع البنوك المحلية والدولية.