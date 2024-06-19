حاج أردني: الجهاتُ العاملة في الحج أشبهُ بـ"خلية نحل" على قلب رجل واحد

أكّد حاجّ أردني أن التسهيلات من قيادة المملكة غطّت رحلة الحج كاملة من أول خطوة حتى الوداع.
وقال: "الجميع يعمل على قلب واحد، وكانوا عبارة عن خلية نحل، ومن ناحية التنظيم ورغم الأعداد الهائلة تمّ العمل على مدار 24 ساعة، وتم تقديم كل المساعدات لأي حاج وبشكل سريع.
وأضاف الحاج الأردني: على الرغم من الأجواء الحارّة هذا العام، فقد كانت التسهيلات شاملة لجميع المناسك منذ البداية وحتى النهاية، ولم تكن هناك أي صعوبة أمام أي حاج.
وأردف: في مرحلة المغادرة وجدنا السلاسة والتنظيم في دخول الحافلات، ومنذ البداية يستقبلك شخص يساعدك ويوجهك ويدلّك على ما تريد وتحديد كل التفاصيل والمعلومات.