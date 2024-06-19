حاج أردني: الجهاتُ العاملة في الحج أشبهُ بـ"خلية نحل" على قلب رجل واحد

وأضاف الحاج الأردني: على الرغم من الأجواء الحارّة هذا العام، فقد كانت التسهيلات شاملة لجميع المناسك منذ البداية وحتى النهاية، ولم تكن هناك أي صعوبة أمام أي حاج.