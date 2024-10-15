"سكن" توفر حلولًا سكنية لـ 1193 أسرة في الحدود الشمالية

وأعرب "الكريديس" عن شكره وامتنانه للأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية، على رعايته ومتابعته لحملة "جود الحدود الشمالية"، ومشيداً في الوقت ذاته بالدور الكبير لوزير البلديات والإسكان رئيس مجلس أمناء مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن" ماجد الحقيل في دعم وتمكين المؤسسة لتحقيق أهدافها، وشركاء المؤسسة في القطاع (الحكومي، الخاص، وغير الربحي)، والمانحين (كبار مانحين، وأفراد) ما حقق نقلة نوعية في مسار "سكن" كأحد ممكنات الإسكان التنموي في المملكة.