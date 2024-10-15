"سكن" توفر حلولًا سكنية لـ 1193 أسرة في الحدود الشمالية

أسهمت مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن"، ممثلةً في منصة "جود الإسكان"، في توفير حلول سكنية في منطقة الحدود الشمالية لـ 1193 أسرة مستحقة من الأسر الأشد حاجة؛ منها 329 أسرة خلال العام الحالي، وذلك التزامًا من المؤسسة في تعزيز مفهوم الإسكان التنموي وتوفير الحلول السكنية للأسر الأشد احتياجًا في المجتمع.
وأوضح الأمين العام لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن" عبدالعزيز بن صالح الكريديس، أن الإنجازات المحققة جاءت بفضل دعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- لقطاع الإسكان، خاصةً فيما يتعلق بقضية الإسكان التنموي، وتوفير الدعم لمنصة "جود الإسكان"، مشيرًا إلى أن "سكن" تواصل جهودها لتحقيق أهداف القيادة في توفير الحلول السكنية الملائمة لمستفيدي المؤسسة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار السكني وتحقيق رؤية المملكة 2030.
وأعرب "الكريديس" عن شكره وامتنانه للأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية، على رعايته ومتابعته لحملة "جود الحدود الشمالية"، ومشيداً في الوقت ذاته بالدور الكبير لوزير البلديات والإسكان رئيس مجلس أمناء مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن" ماجد الحقيل في دعم وتمكين المؤسسة لتحقيق أهدافها، وشركاء المؤسسة في القطاع (الحكومي، الخاص، وغير الربحي)، والمانحين (كبار مانحين، وأفراد) ما حقق نقلة نوعية في مسار "سكن" كأحد ممكنات الإسكان التنموي في المملكة.
وتعد مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن" مؤسسة أهلية يرأس مجلس أمنائها وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وتسعى إلى تحفيز العطاء والمشاركة المجتمعية من خلال مبادرات مبتكرة؛ من بينها مبادرة "جود الإسكان" ومبادرة "حل للابتكار الإسكاني"، حيث تعمل "سكن" على ريادة وتمكين قطاع الإسكان غير الربحي لتوفير حلول مستدامة.