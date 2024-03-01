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القيادة تهنئ رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك بذكرى يوم الاستقلال لبلاده

تمنت له الصحة والسعادة وللشعب الصديق المزيد من التقدم والازدهار
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس زيلكو كومشيتش؛ رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب البوسنة والهرسك الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لرئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب البوسنة والهرسك الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

الملك سلمان بن عبدالعزيز
الرئيس زيلكو كومشيتش
الأمير محمد بن سلمان

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