"إغاثي" الملك ينتزع 1.390 لغماً عبر مشروع "مسام" في اليمن خلال أسبوع

وفي محافظة مأرب تمكن الفريق من نزع لغم واحد مضاد للدبابات بمديرية رغوان، ونزع 40 لغماً مضاداً للدبابات و400 ذخيرة غير منفجرة بمديرية حريب، ونزع 6 ذخائر غير منفجرة بمديرية الوادي، وفي محافظة شبوة تمكن الفريق من نزع لغم واحد مضاد للأفراد بمديرية عين، وعبوة ناسفة واحدة بمديرية بيحان، كما استطاع فريق "مسام" في محافظة تعز من نزع 4 ألغام مضادة للأفراد و23 ذخيرة غير منفجرة بمديرية ذباب، ونزع لغمين مضادين للدبابات بمديرية المندب، ونزع 90 ذخيرة غير منفجرة بمديرية المخاء، ونزع لغم واحد مضاد للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية صبر.