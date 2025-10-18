بمشاركة تطوعية وإنسانية.. "ترابط الشرقية" تحتفي بشهر التوعية بسرطان الثدي بفعاليات توعوية وترفيهية
أقامت جمعية ترابط لرعاية المرضى بالمنطقة الشرقية لقاءً توعويًا بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي، ضمن مبادرة "#لأجلك" التطوعية، بهدف رفع مستوى الوعي الصحي لدى المستفيدين وتعزيز ثقافتهم بأهمية الكشف المبكر ودوره في الوقاية والعلاج.
وتضمّن اللقاء عددًا من الأركان التوعوية والترفيهية الموجّهة للأطفال، لتقديم المعلومات الصحية بطريقة مبسطة تسهم في تعزيز روحهم المعنوية، وإدخال الفرح إلى نفوسهم في أجواء يسودها الدعم النفسي والإيجابية.
وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة فاطمة بنت عبدالباقي البخيت، الرئيس التنفيذي لجمعية ترابط، أن تنظيم هذا اللقاء يأتي انطلاقًا من رسالة الجمعية في دعم المرضى صحيًا ونفسيًا، مشيرةً إلى أن "نشر الوعي والتثقيف الصحي يمثلان أحد أهم محاور العمل الإنساني في ترابط، ونسعى من خلال مثل هذه المبادرات إلى تشجيع المستفيدين على الكشف المبكر، وتعزيز مفهوم الوقاية كأسلوب حياة".
واختُتم اللقاء بتقديم باقات رمزية للمشاركين وتكريم الفرق التطوعية التي أسهمت في إنجاح الفعالية.