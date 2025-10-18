بمشاركة تطوعية وإنسانية.. "ترابط الشرقية" تحتفي بشهر التوعية بسرطان الثدي بفعاليات توعوية وترفيهية

وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة فاطمة بنت عبدالباقي البخيت، الرئيس التنفيذي لجمعية ترابط، أن تنظيم هذا اللقاء يأتي انطلاقًا من رسالة الجمعية في دعم المرضى صحيًا ونفسيًا، مشيرةً إلى أن "نشر الوعي والتثقيف الصحي يمثلان أحد أهم محاور العمل الإنساني في ترابط، ونسعى من خلال مثل هذه المبادرات إلى تشجيع المستفيدين على الكشف المبكر، وتعزيز مفهوم الوقاية كأسلوب حياة".