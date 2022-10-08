الروائي "الكوني": الثورات العربية دمَّرت المنطقة.. وهي عمل عدواني وإثم عظيم لن يمحوه التاريخ

شنَّ الروائي الليبي إبراهيم الكوني هجومًا عنيفًا على الثورات التي شهدتها المنطقة العربية.
وقال "الكوني" خلال ندوة "بين السعيد بشقوته والشقي بسعادته" في معرض الرياض الدولي للكتاب اليوم السبت: "إن الثورات إثم عظيم، لن يمحوه التاريخ. والثورة عمل شيطاني، والثورة عمل عدواني؛ لأنها قائمة على الأيديولوجيا، والأيديولوجيا دمرت المنطقة".
وأضاف: "إن غياب الأيديولوجيا عن دول الجزيرة العربية وفَّر لها الحماية، وضمن لها الاستقرار".
وذكر أن منطق اللغة يبيِّن لنا أن الثورة خطأ وعدوان، فلا يوجد منطق لاستخدام الأيديولوجيات لتغيير الواقع بقوة السلاح وتخريبه.
واعتبر أن النكسة التي أصابت أدبنا العربي المعاصر نابعة من أن لغته مباشرة وأيديولوجية، وليست نابعة من الأسطورة.