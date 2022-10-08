الروائي "الكوني": الثورات العربية دمَّرت المنطقة.. وهي عمل عدواني وإثم عظيم لن يمحوه التاريخ

وقال "الكوني" خلال ندوة "بين السعيد بشقوته والشقي بسعادته" في معرض الرياض الدولي للكتاب اليوم السبت: "إن الثورات إثم عظيم، لن يمحوه التاريخ. والثورة عمل شيطاني، والثورة عمل عدواني؛ لأنها قائمة على الأيديولوجيا، والأيديولوجيا دمرت المنطقة".