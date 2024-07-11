بالصور.. بدء عروض "جادة الخيل والهجانة" وفعاليات المسرح بموسم صيف "ليالي الطائف"

نظمت أمانة الطائف بالتعاون مع نادي فرسان الوطن عروض "جادة الخيل والهجانة"، ضمن فعاليات موسم الصيف "ليالي الطائف"، وذلك بمنتزه الردف يومي الخميس والجمعة وشملت عروض الخيالة، الأهداف النارية، تنويم الخيل، لعبة السيف، لعبة الرمح، جلسة الأسد، عروض الهجانة.
وتتواصل فعاليات موسم الصيف "ليالي الطائف" التي أطلقها الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز محافظ الطائف بعدد من الفعاليات الترفيهية والثقافية والتجارية والرياضية، لتضفي على الموسم السياحي مزيداً من عوامل الجذب، من خلال ثلاثة مسارات "المسار الرياضي والترفيهي والمسار الزراعي"، وتشارك أمانة الطائف بفعاليات متعددة ، وتضع كل إمكانياتها لإنجاح الموسم، بما يعزز مكانة الطائف كأحد أهم مدن الجذب السياحي في المملكة.
يذكر أن أمانة الطائف حشدت كافة طاقاتها وامكاناتها لدعم الموسم السياحي، وتهيئة المدينة والمواقع السياحية لاستقبال الزوار والمصطافين، وجهزت كافة الحدائق والمنتزهات العامة والمرافق الخدمية والسياحية والاستثمارية للتسهيل على السياح وراحتهم، وتوفير المزيد من الخيارات الترويحية الجاذبة، ونسقت مع المستثمرين للمرافق البلدية والمتنفسات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزوار، وترك انطباع إيجابي لدى السائح المحلي والخليجي والعربي والمجموعات السياحية القادمة من جميع دول العالم.