بالصور.. بدء عروض "جادة الخيل والهجانة" وفعاليات المسرح بموسم صيف "ليالي الطائف"

وتتواصل فعاليات موسم الصيف "ليالي الطائف" التي أطلقها الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز محافظ الطائف بعدد من الفعاليات الترفيهية والثقافية والتجارية والرياضية، لتضفي على الموسم السياحي مزيداً من عوامل الجذب، من خلال ثلاثة مسارات "المسار الرياضي والترفيهي والمسار الزراعي"، وتشارك أمانة الطائف بفعاليات متعددة ، وتضع كل إمكانياتها لإنجاح الموسم، بما يعزز مكانة الطائف كأحد أهم مدن الجذب السياحي في المملكة.