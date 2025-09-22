اكتمال تجهيزات بلدية الحلوة لانطلاق احتفالات اليوم الوطني الـ95

وشملت التحضيرات، التي تابعها ميدانيًا رئيس البلدية المهندس سعود الراشد، تهيئة مواقع الاحتفال بشكل متكامل، وتجهيز الأركان العائلية والترفيهية، إضافة إلى تخصيص مساحات للأسر المنتجة، بما يضمن تنوع الفعاليات وتلبية اهتمامات جميع فئات المجتمع.