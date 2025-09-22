اكتمال تجهيزات بلدية الحلوة لانطلاق احتفالات اليوم الوطني الـ95

أكملت بلدية الحلوة بمحافظة حوطة بني تميم استعداداتها لانطلاق فعاليات اليوم الوطني السعودي الـ95، المقامة هذا العام تحت شعار «عزنا بطبعنا»، في أجواء تعبّر عن الفخر والاعتزاز بالوطن.
وشملت التحضيرات، التي تابعها ميدانيًا رئيس البلدية المهندس سعود الراشد، تهيئة مواقع الاحتفال بشكل متكامل، وتجهيز الأركان العائلية والترفيهية، إضافة إلى تخصيص مساحات للأسر المنتجة، بما يضمن تنوع الفعاليات وتلبية اهتمامات جميع فئات المجتمع.
كما اكتملت جميع الأعمال الميدانية لتقديم احتفال وطني يرسّخ قيم الولاء والانتماء، ويوفر للعائلات والأطفال مساحة واسعة للمشاركة في أجواء من الفرح والبهجة.