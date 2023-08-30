"السديس": تمكين المرأة على ضوء القيم الإسلامية مسؤولية دينية ووطنية ومجتمعية وتنموية

لدعم مسار عمل القطاع النسائي في المسجد الحرام، لخدمة القاصدات والزائرات، وإثراء تجربتهن الدينية؛ يعقد رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، اجتماعه الأول بالقيادات النسائية بالمسجد مساء اليوم عن بُعد.
وتعكف رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، على إعداد استراتيجية دينية وفق خارطة عمل؛ لتمكين المرأة لخدمة القاصدات والزائرات دينيًّا في الحرمين الشريفين، وبث رسالتهما الوسطية عالميًّا، مواكبة لرؤية المملكة المباركة ٢٠٣٠.
وقال السديس إن تمكين المرأة على ضوء القيم الإسلامية، مسؤولية دينية ووطنية ومجتمعية وتنموية؛ مشيدًا بما وصلت إليه المرأة السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين، وعضيده المبارك سمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله.
وأكد أن للمرأة المسلمة مكانة رفيعة في الإسلام، وأثرًا كبيرًا في حياة الفرد والمجتمع، وقد أولاها الإسلام عناية خاصة، وامتازت بجملة من الحقوق والامتيازات.
وأضاف رئيس الشؤون الدينية "السديس"، أن إبراز جهود المرأة ودورها في الحرمين الشريفين، يتركز في منظومة الخدمات الدينية والدعوية والتوعوية، المقدمة للقاصدات والزائرات، وينطلق من بيئة دينية ملائمة، وفق الضوابط الشرعية، والمقاصد المرعية.