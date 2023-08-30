"السديس": تمكين المرأة على ضوء القيم الإسلامية مسؤولية دينية ووطنية ومجتمعية وتنموية

وأكد أن للمرأة المسلمة مكانة رفيعة في الإسلام، وأثرًا كبيرًا في حياة الفرد والمجتمع، وقد أولاها الإسلام عناية خاصة، وامتازت بجملة من الحقوق والامتيازات.