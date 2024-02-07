"فنون الطهي" تُنظّم لقاءً مفتوحًا حول ملف تسجيل سكاكا في "شبكة ديليس"

وكشف اللقاء أن الفائدة المرجوة من الانضمام للشبكة يتمثّل في تحقيق مستهدفات هيئة فنون الطهي في تحصيل الاعتراف الدولي من خلال الاحتفاء بثقافة الطهي السعودية بشكل عام، ومدينة سكاكا بشكل خاص، لإبراز أهميتها على خارطة ثقافة الطهي، وذلك عبر ملف دولي للمنطقة الشمالية، لتكون أول مدينة عربية مرشحة للانضمام لـ"شبكة ديليس"، وذلك استمرارًا لجهود الهيئة السابقة، ومنها ما نتج عنه من تتويج عسير بلقب منطقة فنون الطهي العالمية، وإقامة معرض "بريدة المبدعة" في مقر اليونسكو بباريس بعد إدراجها مدينة مبدعة عالميًا، وقبلها إدراج الطائف والأحساء ضمن المدن المبدعة في اليونسكو.