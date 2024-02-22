"توفيق خوجة": "يوم التأسيس" يعد استذكاراً لتاريخنا العريق وحضارتنا المتجذرة وثقافتنا الراسخة

رفع أمين عام المستشفيات العربية البروفيسور توفيق أحمد خوجة، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
وقال إن "يوم التأسيس" يعد استذكاراً لتاريخنا العريق وحضارتنا المتجذرة وثقافتنا الراسخة التي بدأت من الدرعية عاصمة هذه البلاد الأولى في منتصف عام 1139هـ / 1727م التي أسسها الإمام المؤسس محمد بن سعود؛ إذ يحتفل وطننا الغالي بمرور أكثر من 300 عام على تأسيسه وقد بلغ مستويات عليا ورفيعة في شتى الجوانب في ظل حكومته الرشيدة وقيادته الحكيمة مستنداً على إرثه التاريخي العريق وحضارته العظيمة.
وتابع: لا شك أن هذا اليوم المبارك مناسبة وطنية نستذكر فيها منجزات الأئمة والملوك وأبناء الوطن من أجل الوحدة وإرساء دعائم الأمن وتوحيد الكلمة؛ لتأسيس دولة عريقة، وشعب يعتز بوطنه وقادته وقيمه وتراثه وهويته، إذ نعيش اليوم بفضل الله تعالى مرحلة مشرقة في دولة شامخة بقيادتها الحكيمة وشعبها الوفي.
وأضاف "خوجة": ما تعيشه السعودية اليوم من تقدم وازدهار تنموي وحضاري وثقافي ومكانة سياسية واقتصادية إقليمية ودولية يستند على إرث تاريخي اهتم به ورعاه خادم الحرمين الشريفين تجسد ذلك بصدور الأمر الملكي الكريم باعتماد الثاني والعشرين من فبراير من كل عام يوماً لذكرى مهمة في التاريخ السعودي بتأسيس الدولة السعودية، ويحقق ذلك الارتباط الوثيق بين الحاضر والماضي، ويرسخ في ذهن الأجيال ما سطره أبناء هذه الأرض من بطولات ملحمية مجيدة، فإجادة قراءة التاريخ واستقراؤه تمكن من المضي نحو الأمام ورؤية الطريق وهو ما يستحق ذكره للأجيال المتعاقبة.
واختتم خوجة تصريحه مؤكداً أنه من الواجبات المتحتمة على المواطن السعودي، استشعار فضل هذه البلاد والمحافظة على ثوابتها التي تأسست عليها والدعاء لولاة أمرها، والمساهمة الفاعلة في البناء والتطوير والتنمية، سائلاً المولى الكريم أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويمتّعه بالصحة والعافية، ويمد في عمره، وأن يشد أزره بولي عهده الأمين - أيده الله -، وأن يديم على بلادنا أمنها وأمانها واستقرارها وتقدمها وازدهارها.