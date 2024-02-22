"توفيق خوجة": "يوم التأسيس" يعد استذكاراً لتاريخنا العريق وحضارتنا المتجذرة وثقافتنا الراسخة

وأضاف "خوجة": ما تعيشه السعودية اليوم من تقدم وازدهار تنموي وحضاري وثقافي ومكانة سياسية واقتصادية إقليمية ودولية يستند على إرث تاريخي اهتم به ورعاه خادم الحرمين الشريفين تجسد ذلك بصدور الأمر الملكي الكريم باعتماد الثاني والعشرين من فبراير من كل عام يوماً لذكرى مهمة في التاريخ السعودي بتأسيس الدولة السعودية، ويحقق ذلك الارتباط الوثيق بين الحاضر والماضي، ويرسخ في ذهن الأجيال ما سطره أبناء هذه الأرض من بطولات ملحمية مجيدة، فإجادة قراءة التاريخ واستقراؤه تمكن من المضي نحو الأمام ورؤية الطريق وهو ما يستحق ذكره للأجيال المتعاقبة.