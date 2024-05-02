غدًا.. انطلاق كأس العرب للهجن في العلا بجوائز تتخطّى 3 ملايين ريال

ويشارك في البطولة كلٌّ من: اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي، والاتحاد الإماراتي للهجن، والنادي الكويتي للهجن، والاتحاد العماني للهجن، والاتحاد السوداني للهجن، ولجنة رياضة الهجن الأردنية، والاتحاد المصري للهجن، والاتحاد الصومالي للهجن، والاتحاد الجيبوتي للهجن، والجمعية الرياضية للمهاري بتونس، والشركة الوطنية لسباق الخيل والرهان المشترك الجزائرية، والاتحاد العام لسباقات الهجن بالمغرب، والاتحاد العراقي للهجن، والاتحاد اللبناني للتراث والرياضات التقليدية، والاتحاد اليمني للفروسية والهجن، بجانب الاتحاد السعودي للهجن المستضيف؛ إذْ تقتصر المشاركة على ملّاك الهجن من مواطني الدول العربية، وعلى المطايا المسجلة في الاتحادات الأعضاء في الاتحاد العربي للهجن.