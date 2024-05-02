غدًا.. انطلاق كأس العرب للهجن في العلا بجوائز تتخطّى 3 ملايين ريال

تنطلق غدًا النسخةُ الأولى من بطولة كأس العرب للهجن بمشاركة 16 دولة، التي تُقام بالشراكة مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا على أرض ميدان العلا للهجن في المحافظة، بجوائز مالية وعينية تتجاوز الـ3 ملايين ريال.
ويشارك في البطولة كلٌّ من: اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي، والاتحاد الإماراتي للهجن، والنادي الكويتي للهجن، والاتحاد العماني للهجن، والاتحاد السوداني للهجن، ولجنة رياضة الهجن الأردنية، والاتحاد المصري للهجن، والاتحاد الصومالي للهجن، والاتحاد الجيبوتي للهجن، والجمعية الرياضية للمهاري بتونس، والشركة الوطنية لسباق الخيل والرهان المشترك الجزائرية، والاتحاد العام لسباقات الهجن بالمغرب، والاتحاد العراقي للهجن، والاتحاد اللبناني للتراث والرياضات التقليدية، والاتحاد اليمني للفروسية والهجن، بجانب الاتحاد السعودي للهجن المستضيف؛ إذْ تقتصر المشاركة على ملّاك الهجن من مواطني الدول العربية، وعلى المطايا المسجلة في الاتحادات الأعضاء في الاتحاد العربي للهجن.
وستشهد البطولةُ إقامةَ 13 شوطًا مجموع مسافاتها 72 كم؛ حيث تشارك المطايا في سباقات مسافات "2، 4، 5، 6، و8 كم"، يتنافس فيها الملّاك على 13 كأسًا، بواقع ثلاثة أشواط ضمن سباق هجانة "شوطان للرجال، وشوط للنساء" مجموع أشواطها 10 كم، وعشرة أشواط للعموم "راكب آلي" لفئات الهجن المعتمدة للبكار والقعدان؛ وهي: الـ"حقايق، لقايا، جذاع، ثنايا، وحيل - زمول" مجموع مسافاتها 62 كم.
وأوضح الاتحاد العربي للهجن أنّه يحقّ لكل اتحاد عضو المشاركة في أشواط الراكب الآلي بعدد 10 مطايا بحدّ أقصى في كل شوط، على ألّا يتجاوز عدد المطايا للمالك الواحد ثلاث مطايا في كل شوط، كما يحقّ لكل اتّحاد المشاركة في سباق الهجانة بواقع ثلاثة مشاركين في كل شوط.