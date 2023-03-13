"الصمعاني": سابقاً كانت 99% من قضايا الإيجار يُحكم فيها بعد سنتين والآن تُنفذ مباشرة

أكّد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أن الرؤية الإستراتيجية للوزارة تنطلق من مسماها "العدل"، لافتاً إلى أن جميع القضايا حالياً إلكترونية وتنتقل لحظياً خلال وقت وجيز، وتصل إلى المحكمة خلال أقل من دقيقة.
وأضاف الصمعاني، في انطلاق ملتقى التحول الوطني بعنوان "التحول .. واقع نعيشه" في الرياض، أن كل المواثيق القضائية لا تصدر إلا وهي ممهورة بالتواقيع والأختام الشخصية والموضوعية للمحكمة وخاتم القاضي والدائرة وغيرها.
وأضاف، أن الوزارة بدأت بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، في منصة "إيجار" وسابقاً كانت 99% من قضايا الإيجار يُحكم فيها لمصلحة المؤجر لكن بعد سنتين، والآن تُنفذ مباشرة.
وأكمل، بدأنا بالتنسيق مع الجهات الحكومية كافة في توثيق العقود كحكم قضائي لحفظ الحقوق بين الطرفين.