"الصمعاني": سابقاً كانت 99% من قضايا الإيجار يُحكم فيها بعد سنتين والآن تُنفذ مباشرة

وأضاف، أن الوزارة بدأت بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، في منصة "إيجار" وسابقاً كانت 99% من قضايا الإيجار يُحكم فيها لمصلحة المؤجر لكن بعد سنتين، والآن تُنفذ مباشرة.