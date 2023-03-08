في يوم المرأة العالمي.. "اليامي": افعلها كما قالت الزوجة في حكاية الـ3 رجال

وعن تمكين ومشاركة المرأة في المملكة، يقول "اليامي": "شهدنا في بلادنا تطورات كثيرة وكبيرة فيما يتعلق بتمكين المرأة الذي أصبح منظومة وليس قرارًا أو اثنين، منظومة زادت إشراك المرأة في الفضاء العام، إنتاجًا، وعملًا، وحضورًا، والحقيقة أن التجربة السعودية التي انبثقت من رحم رؤية 2030 اقتربت كثيرًا وعميقًا من مساواة المرأة بالرجل في أغلب الفرص العملية والعلمية والاجتماعية والاقتصادية، ولعل من لديه بنات اليوم لم يعد يهجس أو يقلق عليهن بالقدر نفسه قبل أعوام".